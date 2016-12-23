Арабская сказка. 3 волшебника, уничтоживших «Ювентус» в Суперкубке Италии

Винченцо Монтелла

Гибкая оборона и плотная игра возле штрафной – простой и надежный метод молодого тренера отлично сработал в основное время. Монтелла правильно оценил климатические условия Катара и предугадал, что скоростных атак будет мало. Только когда защита «Милана» критически устала в овертайме, Дибала, Игуаин и Манджукич организовали нечто похожее на быстрые прорывы. Немного удачи – и трофей у «Ювентуса», но в первые 90 минут план Винченцо работал идеально. Активно сопротивлялся только Стураро, напуганный возможной покупкой Витселя. Неплохого начал Алекс Сандро, но быстрая травма вывела бразильца из игры уже на 32-й минуте.

Защита «Милана» образцово закрыла Игуаина и Манджукича. Марио смещался налево, где добросовестно помогал сопернику уникально неточными и несвоевременными кроссами. Гонсало потерялся и всплыл лишь в дополнительное время. Второй идеей Монтеллы стал рваный ритм игры. «Милан» гармонично заполнял паузы в атаках «Ювентуса» и сравнялся с фаворитом по большинству показателей (владение «россонери» – 51%, удары – 17 против 16, точность передач – 82%). Миланцы не отходили на второй план, а дополняли соперника, образуя гармонию Инь-Ян на поле. «Ювентус» создал больше опасных моментов в овертайме, но в целом команды сыграли равный матч. А это – большая тренерская победа Монтеллы.

Джакомо Бонавентура

Атакующий полузащитник вновь исполнил роль форварда. Пока Карлос Бакка дремал под нежную колыбельную Кьеллини и Ругани, итальянец стал лучшим нападающим матча. Он больше всех пробил по воротам (5) и чаще остальных попал в створ (3). На левом фланге Джакомо оказался куда опаснее протагониста Манджукича. Своевременный прорыв в штрафную и филигранный удар затылком после волшебного паса Сусо привел счет в окончательный вид.

Спустя минуту Бонавентура почти сломал ход матча, подставившись под мощный локоть Лихтштайнера. На его беду, арбитр Антонио д'Амато не выдал вторую желтую Штефану и спас «Ювентус». Джакомо оказался крепче туринцев (кроме Сандро вынужденную замену попросил и Стураро) и наиграл на впечатляющие 8,7 балла от Whoscored, став лучшим игроком матча. Четыре раза Бонавентура создавал моменты для партнеров, но Буффону помогли удача и перекладина.

Джанлуиджи Доннарумма

Доннарумма выдержал сложную дуэль с личным эталоном и ожидаемо уделал старину Буффона. 7 сэйвов в основное время и еще один в овертайме – вдвое больше, чем у Джиджи. В первом тайме 17-летний вратарь едва не подарил сопернику гол, но вовремя исправился: ловко посадил Игуаина на газон и спокойно выдал пас защитнику. Видимая неуверенность сквозила из каждого действия Доннаруммы: вот он отбил мяч перед собой, здесь недостаточно далеко выбил его кулаками, а тут вроде как растерялся возле ближней штанги. Но впечатление обмануло всех – в Катаре не нашлось парня надежнее. Даже бумажная защита «Милана» неньютоновской жидкостью приняла удары «бьянконери».

Серия пенальти. Буффон против Доннаруммы. Джанлуиджи против Джанлуиджи. 17-летний юнец против 38-летнего дяди. 600-й матч Буффона за «Юве», первый Суперкубок Доннаруммы. Прошлое и будущее ворот сборной Италии. Точка, мяч, штанги и сухопарые мужчины посреди. Матч забудут. Бакку, Игуаина, Монтеллу и Аллегри забудут вместе с Катаром и удушливым воздухом. Серия пенальти останется навсегда.

Номинально Доннарумма победил, но по сэйвам ничья – Манджукич мощно влупил в перекладину. Футболисты «Ювентуса» не придумали ничего лучше, как бить по центру, рассчитывая на чрезмерный рост и неопытность гадавшего вратаря «Милана». Нервы закономерно сдали у Дибалы, который вышел на замену и батрачил как новичок в «Макдональдсе». Перестарался, перегорел и пробил слабо. Доннарума угадал, принеся «Милану» седьмой Суперкубок. Теперь у него с «Ювентусом» один рекорд на двоих.

«Ювентус» – «Милан» – 1:1 (в серии пенальти 3:4)

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