twitter

FIFPro порекомендовала футболистам не переходить в клубы из Сербии

FIFPro порекомендовала футболистам не переходить в клубы из Сербии
Eurosport

7 ч. назад

В федерации считают, что балканский чемпионат – зло.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов предупредила игроков, готовящихся к переезду в чемпионат Сербии в зимнее трансферное окно о том, что это плохая идея.

«FIFPro советует игрокам не подписывать контракты с клубами из Сербии в зимнее трансферное окно в связи с ухудшением условий труда в этой стране. Наше недавнее исследование за 2016 год показало, что 68% игроков не получают зарплату вовремя, а на 89% футболистов было оказано давление во время трансферов. Сербская футбольная ассоциация уволила ключевых судей, которые решали споры между командами и игроками, уменьшив тем самым шансы футболистов на справедливое решение», – сообщила пресс-служба организации.

  • Последним чемпионом Сербии стала «Црвена Звезда» под руководством Миодрага Божовича.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Сербии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер сбацал на воображаемом бонго и покорил трибуны

00:53
Популярные видео
Лэмпард, Роналдиньо и еще 14 винтажных свободных агентов
7 464 просмотров15 ч
Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников
 172 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться
1
FIFPro порекомендовала футболистам не переходить в клубы из Сербии
2
Огненно-пламенные кадры 152-го белградского дерби, в котором победил «Партизан»
3
Диего Марадоне вручили футболку «Црвены Звезды»
7 ч. назад
FIFPro порекомендовала футболистам не переходить в клубы из Сербии
17/12/2016 в 14:23
Диего Марадоне вручили футболку «Црвены Звезды»
13/12/2016 в 15:15
Клубы бывших стран Югославии могут объединиться в один чемпионат
17/09/2016 в 23:13
Бразилец с именем черепашки-ниндзя забил победный гол Вечного дерби ударом в стиле кунг-фу
18/09/2016 в 01:57
Огненно-пламенные кадры 152-го белградского дерби, в котором победил «Партизан»