FIFPro порекомендовала футболистам не переходить в клубы из Сербии

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов предупредила игроков, готовящихся к переезду в чемпионат Сербии в зимнее трансферное окно о том, что это плохая идея.

«FIFPro советует игрокам не подписывать контракты с клубами из Сербии в зимнее трансферное окно в связи с ухудшением условий труда в этой стране. Наше недавнее исследование за 2016 год показало, что 68% игроков не получают зарплату вовремя, а на 89% футболистов было оказано давление во время трансферов. Сербская футбольная ассоциация уволила ключевых судей, которые решали споры между командами и игроками, уменьшив тем самым шансы футболистов на справедливое решение», – сообщила пресс-служба организации.

Последним чемпионом Сербии стала «Црвена Звезда» под руководством Миодрага Божовича.

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