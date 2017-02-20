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Фанаты «Рада» довели до слез расистскими кричалками бразильца из «Партизана»

Фанаты «Рада» довели до слез расистскими кричалками бразильца из «Партизана»
Eurosport

50 мин. назад

Человек не выдержал оскорблений.

Неприятный инцидент произошел во время 22-го тура чемпионата Сербии. Поклонники белградского «Рада» устроили не самый дружелюбный прием игроку «Партизана» Эвертону Луису: каждый раз, когда мяч оказывался у парня, трибуны ухали в его адрес. «Я страдал от расистских оскорблений в течение всей игры. Еще больше расстроило то, что соперники поддерживали нападки на меня.

Я хочу забыть об этом как можно скорее. Я люблю Сербию и людей, которые живут здесь, именно поэтому я плакал», – цитирует Луиса Sky Sports.

Игрок может подвергнуться санкциям со стороны федерации футбола Сербии за показанный фанатам противника средний палец.

  • Встреча завершилась минимальной победой «Партизана» – 1:0.
  • Луис выступает за клуб с января 2016 года.

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