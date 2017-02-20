Eurosport
Фанаты «Рада» довели до слез расистскими кричалками бразильца из «Партизана»
Человек не выдержал оскорблений.
Неприятный инцидент произошел во время 22-го тура чемпионата Сербии. Поклонники белградского «Рада» устроили не самый дружелюбный прием игроку «Партизана» Эвертону Луису: каждый раз, когда мяч оказывался у парня, трибуны ухали в его адрес. «Я страдал от расистских оскорблений в течение всей игры. Еще больше расстроило то, что соперники поддерживали нападки на меня.
Я хочу забыть об этом как можно скорее. Я люблю Сербию и людей, которые живут здесь, именно поэтому я плакал», – цитирует Луиса Sky Sports.
Игрок может подвергнуться санкциям со стороны федерации футбола Сербии за показанный фанатам противника средний палец.
- Встреча завершилась минимальной победой «Партизана» – 1:0.
- Луис выступает за клуб с января 2016 года.
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