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Аршавин – лучший игрок Казахстана по версии журналистов

Аршавин – лучший игрок Казахстана по версии журналистов
Eurosport

Вчера в 12:19

Игрок «Кайрата» побрил всех конкурентов.

В сентябре Аршавин занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока Казахстана-2016 среди главных тренеров и футболистов – полузащитник уступил одноклубнику Бауыржану Исламхану. По версии казахских журналистов, у 35-летнего полузащитника не было конкурентов, пишет Prosports.kz.

Гол Аршавина в ворота «Тараза» в 22-м туре чемпионата Казахстана признали самым красивым в 2016 году по версии клуба.

  • Аршавин провел за «Кайрат» 28 матчей в Премьер-лиге, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.

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