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ФК Актобе - ФК Атырау

Чемпионат Казахстана - 17 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем ФК Актобе – ФК Атырау на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 17 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Актобе – ФК Атырау? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ФК Актобе и ФК Атырау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

