Шахтёр (Караганда)
    Завершено
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    13:00
    06.05.17
    Шахтер
    Иртыш Павлодар
    Чемпионат Казахстана • Тур 11
    Календарь
    • 1-ый тайм
    • Шахтёр (Караганда)
    • Иртыш Павлодар
    • Двали
      4'
    Перед матчем

    Онлайн
    Шахтер Караганда - Иртыш Павлодар
    Чемпионат Казахстана - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Шахтёр (Караганда) – Иртыш Павлодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Йозеф Вукушич или Димитр Димитров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтёр (Караганда) – Иртыш Павлодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Шахтёр (Караганда) и Иртыш Павлодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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