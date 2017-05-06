Тобол Костанай
Завершено
0
1
-
1
0
13:00
06.05.17
Центральный
Астана
Чемпионат Казахстана • Тур 11
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Тобол Костанай
  • Астана
  • Кабананга
    76'
  • Щеткин
    72'
Перед матчем

Онлайн
Тобол Костанай - Астана
Чемпионат Казахстана - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Тобол Костанай – Астана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Омар Тетрадзе или Станимир Стойлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Тобол Костанай – Астана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тобол Костанай и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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