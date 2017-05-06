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Ордабасы - Акжайык

Чемпионат Казахстана - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – Акжайык на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Бахтияр Байсеитов или Vakhid Masudov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ордабасы – Акжайык? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ордабасы и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

