Ордабасы
Завершено
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13:00
06.05.17
Акжайык
    Чемпионат Казахстана • Тур 11
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Ордабасы
    • Акжайык
    • Нусербаев
      64'
    • Ерланов
      51'
    • 1-ый тайм
    • Ордабасы
    • Акжайык
    • Фонтанелло
      2'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ордабасы - Акжайык
    Чемпионат Казахстана - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – Акжайык на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Бахтияр Байсеитов или Vakhid Masudov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Ордабасы – Акжайык? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Ордабасы и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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