ФК Атырау
Завершено
0
2
-
1
0
15:30
06.05.17
Кайрат
Чемпионат Казахстана • Тур 11
Календарь
  • 2-ой тайм
  • ФК Атырау
  • Кайрат
  • Турысбек
    90'
  • Двалишвили
    49'
  • 1-ый тайм
  • ФК Атырау
  • Кайрат
  • Вороговский (автогол)
    26'
Перед матчем

Онлайн
ФК Атырау - Кайрат
Чемпионат Казахстана - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем ФК Атырау – Кайрат на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Атырау – Кайрат? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются ФК Атырау и Кайрат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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