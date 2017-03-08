Кайрат
    -
    13:00
    08.03.17
    Стадион "Орталык-Центральный"
    ФК Актобе
      Чемпионат Казахстана • День 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Кайрат - ФК Актобе
      Чемпионат Казахстана - 8 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайрат – ФК Актобе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кахабер Цхададзе или Юрий Уткульбаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кайрат – ФК Актобе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кайрат и ФК Актобе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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