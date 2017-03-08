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Иртыш Павлодар - Акжайык

Чемпионат Казахстана - 8 марта 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Иртыш Павлодар – Акжайык на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Димитр Димитров или Талгат Байсуфинов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Иртыш Павлодар – Акжайык? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Иртыш Павлодар и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

