Иртыш Павлодар
    -
    12:00
    08.03.17
    Tsentralniy
    Акжайык
      Чемпионат Казахстана • День 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Иртыш Павлодар - Акжайык
      Чемпионат Казахстана - 8 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Иртыш Павлодар – Акжайык на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Димитр Димитров или Талгат Байсуфинов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Иртыш Павлодар – Акжайык? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Иртыш Павлодар и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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