Акжайык
    -
    16:00
    30.07.17
    Иртыш Павлодар
      Чемпионат Казахстана • Тур 22
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Акжайык - Иртыш Павлодар
      Чемпионат Казахстана - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Акжайык – Иртыш Павлодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Vakhid Masudov или Димитр Димитров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Акжайык – Иртыш Павлодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Акжайык и Иртыш Павлодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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