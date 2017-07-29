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Шахтер Караганда - Тараз

Чемпионат Казахстана - 29 июля 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Шахтер Караганда – Тараз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Йозеф Вукушич или Евгений Яровенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер Караганда – Тараз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шахтер Караганда и Тараз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

