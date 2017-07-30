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Окжетпес - Кайсар

Чемпионат Казахстана - 30 июля 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Окжетпес – Кайсар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Окжетпес – Кайсар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Окжетпес и Кайсар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

