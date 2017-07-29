Онлайн

Атырау - Тобол Костанай

Чемпионат Казахстана - 29 июля 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Атырау – Тобол Костанай на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Атырау – Тобол Костанай? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Атырау и Тобол Костанай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

