Атырау
    -
    17:00
    29.07.17
    Тобол Костанай
      Чемпионат Казахстана • Тур 22
      Календарь
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      Атырау - Тобол Костанай
      Чемпионат Казахстана - 29 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Атырау – Тобол Костанай на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атырау – Тобол Костанай? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атырау и Тобол Костанай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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