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Астана - Ордабасы

Чемпионат Казахстана - 7 августа 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Астана – Ордабасы на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 7 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Станимир Стойлов или Aleksei Petrushin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Астана – Ордабасы? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Астана и Ордабасы, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

