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Ордабасы - ФК Актобе

Чемпионат Казахстана - 20 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – ФК Актобе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Бахтияр Байсеитов или Игорь Рахаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ордабасы – ФК Актобе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ордабасы и ФК Актобе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

