Иртыш Павлодар
    -
    16:00
    20.05.17
    Tsentralniy
    ФК Атырау
      Чемпионат Казахстана • Тур 13
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Иртыш Павлодар - ФК Атырау
      Чемпионат Казахстана - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Иртыш Павлодар – ФК Атырау на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Иртыш Павлодар – ФК Атырау? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Иртыш Павлодар и ФК Атырау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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