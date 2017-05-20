Тобол Костанай
    -
    13:00
    20.05.17
    Центральный
    Окжетпес
      Чемпионат Казахстана • Тур 13
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Тобол Костанай - Окжетпес
      Чемпионат Казахстана - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Тобол Костанай – Окжетпес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Омар Тетрадзе или Владимир Муханов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тобол Костанай – Окжетпес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тобол Костанай и Окжетпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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