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Кайсар - Шахтер Караганда

Чемпионат Казахстана - 20 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – Шахтёр (Караганда) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Кайсар – Шахтёр (Караганда)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кайсар и Шахтёр (Караганда), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

