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Окжетпес - Кайрат

Чемпионат Казахстана - 14 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Окжетпес – Кайрат на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владимир Муханов или Кахабер Цхададзе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Окжетпес – Кайрат? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Окжетпес и Кайрат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

