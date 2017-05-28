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ФК Атырау - Акжайык
Чемпионат Казахстана - 28 мая 2017
Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем ФК Атырау – Акжайык на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Атырау – Акжайык? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются ФК Атырау и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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