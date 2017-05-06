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- 2-ой тайм
- Байжанов (P)90'
- Зенкович56'
- Витор Жуниор50'
- 1-ый тайм
- Аржанов41'
- Аржанов16'
Перед матчем
Онлайн
Кайсар - ФК Актобе
Чемпионат Казахстана - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – ФК Актобе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Кайсар – ФК Актобе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кайсар и ФК Актобе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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