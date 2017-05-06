Кайсар
Завершено
0
3
-
2
0
15:00
06.05.17
ФК Актобе
Чемпионат Казахстана • Тур 11
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Кайсар
  • ФК Актобе
  • Байжанов (P)
    90'
  • Зенкович
    56'
  • Витор Жуниор
    50'
  • 1-ый тайм
  • Кайсар
  • ФК Актобе
  • Аржанов
    41'
  • Аржанов
    16'
Перед матчем

Онлайн
Кайсар - ФК Актобе
Чемпионат Казахстана - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – ФК Актобе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Кайсар – ФК Актобе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кайсар и ФК Актобе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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