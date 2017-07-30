Актобе
    -
    18:00
    30.07.17
    Стадион Центральный
    Кайрат
      Чемпионат Казахстана • Тур 22
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Актобе - Кайрат
      Чемпионат Казахстана - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Актобе – Кайрат на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Игорь Рахаев или Кахабер Цхададзе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Актобе – Кайрат? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Актобе и Кайрат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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