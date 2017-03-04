Андрей Аршавин выиграл с «Кайратом» Суперкубок Казахстана

«Кайрат» завоевал Суперкубок Казахстана, обыграв со счетом 2:0 чемпиона и обладателя Кубка страны «Астану». Авторами голов стали Сесар Арзо (77-я минута) и Исламбек Куат (90+2).

Андрей Аршавин, нанесший первый удар «Кайрата» по воротам соперника, провел на поле 71 минуту и был заменен на Иво Иличевича. На 60-й минуте футболист из России получил желтую карточку.

Аршавин стал игроком «Кайрата» в марте 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1».

В сезоне-2016 «Кайрат» финишировал вторым в чемпионате Казахстана, и проиграл в кубковом финале «Астане» (0:1).

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