From Official Website

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин назвал дочь мужским именем

Аршавин назвал дочь мужским именем
Eurosport

6 ч. назад

Нужно соблюдать осторожность, когда отдаешь дань предкам.

11 февраля в семье экс-полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина родилась девочка, имя которой стало известно лишь спустя три месяца. Как сообщил «СтарХиту» друг семьи, Аршавин назвал дочь Есеней.

Щекотливость ситуации заключается в том, что Есеня – мужское имя. Вероятно, девочке Аршавину следовало дать имя Есения.

  • С весны 2016 года Аршавин выступает за «Кайрат».
  • В сезоне-2017 Андрей забил 1 мяч в 9 матчах чемпионата Казахстана.

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

(фото: официальный сайт «Кайрата»)

По теме

Чемпионат Казахстана

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Пелотон едва не проехал мимо вершины и потерял пару бойцов

01:07
Популярные видео
Потрясающий гол балканского тинейджера, после которого за будущее сборной Хорватии спокойно
5 877 просмотров15 ч
«Вашингтон» засадил Флери 5 шайб, а в конце встречи разрешил «пингвинам» отыграть 2 из них
5 007 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться