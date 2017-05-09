Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин назвал дочь мужским именем

11 февраля в семье экс-полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина родилась девочка, имя которой стало известно лишь спустя три месяца. Как сообщил «СтарХиту» друг семьи, Аршавин назвал дочь Есеней.

Щекотливость ситуации заключается в том, что Есеня – мужское имя. Вероятно, девочке Аршавину следовало дать имя Есения.

С весны 2016 года Аршавин выступает за «Кайрат».

В сезоне-2017 Андрей забил 1 мяч в 9 матчах чемпионата Казахстана.

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(фото: официальный сайт «Кайрата»)