«СЭ»: Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат»

После поражения «Кайрата» от албанского «Скендербеу» во втором отборочном раунде Лиги Европы 21 июля в отставку с поста главного тренера казахского клуба подал грузинский специалист Кахабер Цхададзе. Как стало «Спорт-Экспресс», его преемником станет испанский специалист Карлос Алос Феррер, известный по работе работой на родине и в Гонконге.

Последнее место работы Феррера – пост старшего тренера сборной Казахстана U-17.

Несколько дней назад председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что в клубе «устали вкладывать деньги в псевдо-футболистов»

На данный момент обязанности главного тренера «Кайрата» исполняет Сергей Лобадовский. Под его руководством клуб сыграл вничью с «Атырау».

С 2016 года за «Кайрат» выступает 36-летний русский нападающий Андрей Аршавин.

27 июля 42-летний испанец будет представлен команде.

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