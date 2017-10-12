«Не простила измену, разлюбила». Андрей Аршавин расстался с женой спустя 13 месяцев после свадьбы

36-летний нападающий «Кайрата», экс-капитан сборной России Андрей Аршавин расстался с супругой Алисой Казьминой спустя год после бракосочетания. Инициатором разрыва выступила Казьмина.

«Ушла от Андрея. Я все закончила. Мы больше не вместе. Прошу к этой теме не возвращаться и меня не беспокоить. Это безвозвратно.

Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят. Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.

Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла», – рассказала Казьмина L!FE.

Все оказалось еще проще.

«Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе», – добавила Алиса.

Аршавин и Казьмина сыграли свадьбу 1 сентября 2016 года. В феврале у них родилась дочь Есеня.

До этого футболист 9 лет состоял в браке с телеведущей Юлией Барановской. У пары остались трое детей.

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