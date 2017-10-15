Немагия. Величие игрока «Кайрата» Андрея Аршавина переоценено

Андрей Аршавин еще не объявил, когда уйдет из футбола – за него это сделала бывшая жена Алиса Казьмина. Журналисты так достали ее звонками после новости о расставании, что Алиса не выдержала и взорвала эксклюзивом: контракт с «Кайратом» истечет через два месяца, и продлевать его не будут.

С вероятностью 99 процентов Аршавин завершит карьеру.

Когда это произойдет, хлынет поток рулад с очевидными, пошлыми, затертыми сюжетами: Андрею припомнят и покер на «Энфилде», и гол между ног Ван дер Сара, и спич в польском отеле, и печальную историю любви с Юлией Барановской. Заканчиваться такие тексты будут тоже одинаково: «С футболом прощается лучший российский игрок в XXI веке».

Это правда – в новом тысячелетии никто из русских не выжигал ярче Аршавина. Но масштаб его личности тотально переоценен: Андрею повезло, что он стал легендой РФПЛ еще в те времена, когда не существовало продвинутой статистики. Если обработать матчи начала и середины нулевых, выяснится, что довольно часто Аршавин выходил на поле и ничего не делал. Не возвращался в оборону, не открывался, не боролся и даже не стремился сотворить магию – просто поскорее избавлялся от мяча, когда тот к нему попадал.

Приблизительно до 2004 года Андрей еще и проседал физически. Примерно к 60-й минуте у него болезненно бледнело лицо, и он либо просил замену, либо дорабатывал матчи пешком. Потом пришлось подкачаться – суровые лыжные сборы с Петржелой сделали из Аршавина достойного атлета, но он все равно оставался игроком настроения. Захотел – вышел и уничтожил. Захотел – впал в анабиоз.

Андрей с самого начала создал себе правильный имидж. Если Кержаков сконцентрировался на дуболомной, но энергозатратной философии «Бил, бью, буду бить», то человек с чипсами позиционировал себя как художника, которому обязательно нужно вдохновение. Индикатором возбужденности питерской десятки был высунутый язык: когда Андрей бегал с закрытым ртом, его мог сдержать более-менее любой защитник РФПЛ, но стоило форварду облизнуть губы, оборона соперников готовилась к унижениям.

На характер Аршавина однозначно повлияли слава и бешеные по меркам Петербурга деньги, которые зарабатывал в 22-23 года. Он почувствовал безнаказанность, которая к 2006 году мутировала в неуязвимость. Например, Фернандо Риксен в мемуарах рассказал, как они с Аршавиным поехали отрываться, и лидер «Зенита» сначала напился, потом нарвался на полицейских, а затем пинал их машину, понимая, что ему за это гарантированно ничего не будет. В Питере подтверждают: Риксен не врал, Андрей действительно переносил GTA в реальную жизнь.

Скорее всего, тот безбашенный период надломил волю Аршавина. С одной стороны, ему хотелось дотянуться до детской мечты: прорваться в «Барселону» и пошуметь в Европе. С другой, бешеные контракты от «Газпрома» и статус питерской примы однозначно повлияли на мировосприятие игрока. Появилось вредное ощущение сытости, которое сопровождало Андрея вплоть до второго ухода из «Зенита».

Трагедия этого футболиста в том, что он банально эксплуатировал то, что ему дала природа – не больше и не меньше. Он был просто самим собой: иногда рожал шедевры (пас в финале Кубка УЕФА), а иногда зарабатывал тупейшие дисквалификации (перед Евро-2008), игнорировал требования Венгера (тот просил бегать, Аршавин хохотал в ответ), попадался с алкоголем (хотя участвовал в кампании против него), не держался за место в «Арсенале» (спокойно пережил ссылку в дубль), не выкладывался в «Зените» (только первые три месяца после камбэка в 2013 году) и ни разу не заявлял, что мечтает вернуться в сборную (его не зовут пять лет и уже не пригласят).

Характернейший факт: сразу после покера в ворота «Ливерпуля» Андрей сказал, что собирается превзойти грандиозную ачивку. Не вышло – в Англии русского нападающего до сих пор помнят только по этому перформансу. Это типичный Аршавин: взял высоту, но не удержался на уровне суперзвезды АПЛ из-за недостатка спортивного характера.

Глупо говорить, что Андрей – совсем вялый персонаж, но его стимулы всегда казались мерцающими. Допустим, в сентябре 2014-го он забил «Динамо» и артистично похлопал себя по животу («Смотрите, никакого лишнего веса!»), а вскоре опять затих и не наиграл на новый контракт с топ-клубом.

Аршавин никогда не был гением – он лишь демонстрировал проблески гениальности. История Андрея ничему не учит: его нельзя назвать образцовым спортсменом (все закончилось еще в 2014-м), честным мужем и отцом (минимум две измены), талантливым бизнесменом (вписался в сомнительный проект по недвижимости и точно не остался в плюсе) или просто хорошим человеком (полно свидетелей адского хамства).

Скорее, Аршавин – символ слабости русского футбола в XXI веке. За 17 лет в России так и не появилось человека, совместившего талант, трудолюбие и амбиции. И только поэтому Андрей Сергеевич Аршавин воспринимается как икона, которую нужно притащить на домашний ЧМ и ждать чуда.

Но чуда опять не произойдет – он просто не доиграет до этого турнира.

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