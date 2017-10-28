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«Кайрат» с помощью ассиста Андрея Аршавина победил «Астану» и сохранил шансы на титул

«Кайрат» с помощью ассиста Аршавина победил «Астану» и сохранил шансы на титул
Eurosport

1 час назадИзменено 21 мин. назад

Главный матч чемпионата Казахстана.

За два тура до окончания чемпионата «Кайрат» отставал от лидирующей «Астаны» на четыре очка. Для сохранения шансов на титул команде Андрея Аршавина была нужна только победа.

Исход встречи решился во втором тайме. На 71-й минуте Аршавин подал угловой на дальнюю штангу, а Айбол Абикен замкнул навес в падении.

На 88-й минуте точку в матче поставил Жерар Гоу, отправивший мяч низом в угол после прохода Исаэля.

  • За тур до финиша «Астану» и «Кайрат» разделяет одно очко.
  • В заключительном туре «Астана» дома сыграет с «Акжайыком», а «Кайрат» примет «Актобе».

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