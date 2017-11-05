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«Астана» стала чемпионом Казахстана

«Астана» стала чемпионом Казахстана
Eurosport

1 час назад

Андрей Аршавин и его «Кайрат» отстали на один балл.

«Астана» стала 4-кратным чемпионом Казахстана. В заключительном туре астанинцы переиграли «Акжайык» (2:0) и набрали 79 очков, благодаря чему на 1 балл опередили «Кайрат».

«Кайрат» в параллельном матче оказался сильнее «Актобе» (3:1, гол Аршавина) и взял серебро. Третье место заняли «Ордыбасы».

Четвертую строчку и место в квалификации Лиги Европы в сезоне-2018/19 на последней добавленной минуте своего матча вырвал «Иртыш». В заключительном туре клуб из Павлодара переиграл карагандинский «Шахтер» – 1:0.

  • «Астана» выиграла национальный чемпионат четвертый год подряд.
  • Астанинцы занимают второе место на групповом этапе Лиги Европы.

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