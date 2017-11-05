Eurosport
Космическая лезгинка от 61-летнего Вячеслава Грозного в честь выхода «Иртыша» в Лигу Европы
Ты бы так не смог даже под допингом в 20 лет.
В последнем туре чемпионата Казахстана «Иртыш» из Павлодара обыграл карагандинский «Шахтер» благодаря голу Карлоса Фонсеки на 92-й минуте (1:0) и завоевал путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы.
В честь праздника 61-летний главный тренер павлодарской команды Вячеслав Грозный вспомнил молодость и станцевал лезгинку, поразив команду скоростью движений.
- Грозный возглавлял 11 клубов России, Украины, Казахстана, Грузии и Болгарии, работал помощником в тренерских штабах «Спартака» и киевского «Динамо».
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