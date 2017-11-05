Космическая лезгинка от 61-летнего Вячеслава Грозного в честь выхода «Иртыша» в Лигу Европы

В последнем туре чемпионата Казахстана «Иртыш» из Павлодара обыграл карагандинский «Шахтер» благодаря голу Карлоса Фонсеки на 92-й минуте (1:0) и завоевал путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы.

В честь праздника 61-летний главный тренер павлодарской команды Вячеслав Грозный вспомнил молодость и станцевал лезгинку, поразив команду скоростью движений.

Грозный возглавлял 11 клубов России, Украины, Казахстана, Грузии и Болгарии, работал помощником в тренерских штабах «Спартака» и киевского «Динамо».

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