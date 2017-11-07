Prosports.kz: Андрей Аршавин продлил контракт с «Кайратом»

Стороны уже догворились о контракте, но детали соглашения пока неизвестны.

Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время, сообщает Prosports.kz со ссылкой на источник, близкий к 36-летнему футболисту.

Андрей Аршавил выступает за «Кайрат» с марта 2016 года.

На его счету 19 голов и 21 результативный пас.

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