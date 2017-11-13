Андрей Аршавин на год продлил контракт с «Кайратом»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин пролонгировал соглашение с клубом еще на год. Игрок продолжит выступать за клуб под 28-м номером.

«Я рад, что «Кайрат» предложил мне продлить контракт еще на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде», – поделился эмоциями Аршавин.

Аршавин выступает за «Кайрат» с марта 2016 года.

Андрей провел за алматинцев 71 матч и забил 21 гол.

В сезоне-2017 «Кайрат» занял второе место в чемпионате Казахстана и выиграл Кубок страны.

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