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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

Кубок английской Лиги - 26 февраля 2017

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

