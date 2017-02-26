Манчестер Юнайтед
    -
    19:30
    26.02.17
    Новый Уэмбли
    Саутгемптон
      Кубок английской Лиги • Финал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
      Кубок английской Лиги - 26 февраля 2017

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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