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Саутгемптон - Ливерпуль

Кубок английской Лиги - 11 января 2017

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Саутгемптон – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Саутгемптон и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

