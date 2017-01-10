Манчестер Юнайтед
    -
    23:00
    10.01.17
    Олд Траффорд
    Халл Сити
      Кубок английской Лиги • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Халл Сити
      Кубок английской Лиги - 10 января 2017

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Халл Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 10 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Халл Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Халл Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Всем привет! Команда Моуринью набрала сумасшедшй ход, выиграв восемь матчей подряд. Получится ли у «тигров» прервать серию?

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