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Ливерпуль - Саутгемптон
Кубок английской Лиги - 25 января 2017
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Ливерпуль – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 25 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ливерпуль и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Ливерпуль» мчится к Кубку английской Лиги. Осталось для этого лишь победить в двухматчевой битве «Саутгемптон».