Ливерпуль
    -
    23:00
    25.01.17
    Энфилд
    Саутгемптон
      Кубок английской Лиги • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Саутгемптон
      Кубок английской Лиги - 25 января 2017

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Ливерпуль – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 25 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ливерпуль и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      «Ливерпуль» мчится к Кубку английской Лиги. Осталось для этого лишь победить в двухматчевой битве «Саутгемптон».

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