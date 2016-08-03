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ФУТБОЛ. КУБОК ЛИГИ (АВГУСТ – МАЙ)

ФУТБОЛ. КУБОК ЛИГИ
Eurosport

49 мин. назад

Только на территории России.

Зрители каналов Eurosport смогут наблюдать за интересными матчами Кубка английской лиги начиная с первого же раунда. Стартовые матчи состоятся уже 10-11 августа.

Ближе к осени в борьбу вступят команды английской Премьер-лиги.

Не упустите возможность понаблюдать, как дерзкие команды английских лиг пытаются сотворить сенсации в борьбе с «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем».

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