По Хуану сомбреро. Почему «МЮ» долго дрессировал «тигрят» из Халла

В начале года «Халл» уволил тренера, с которым впервые в истории добрался до полуфинала Кубка лиги – Майка Фелана. Его сменил близкий друг Жозе Моуринью, разошедшийся с руководством «Олимпиакоса» во взглядах на развитие команды, Марку Сильва. На подготовку к матчу с Особенным (о полуфинале Жозе сказал, что он важнее грядущего матча с «Ливерпулем» в АПЛ), у Марку было всего 5 дней, и он еще хорошо отделался.

В первом тайме манкунианцы безжалостно таскали «тигров» за усы – Мата точно бы забил уже на второй минуте, но Якупович выдал неземной сэйв.

Не везло и Мхитаряну, которому партнеры создавали слишком явные позиции для удара, а Генрих, как назло, разучился забивать буднично и цинично – красоту ему подавай. До перерыва манкунианцы 13 раз пробили по воротам «Халл Сити» (еще 8 раз во втором тайме), но без затемпературившего Ибрагимовича мяч пролетал в интимной близости от каркаса ворот, либо его магнитил Якупович. На удивление, молчал Руни – защитники так лихо его дрессировали, а когда дали пространство, Уэйн не забил, и Моуринью сразу его заменил.

Желтая полоса везения «Халла» закончилась на 56-й минуте. Черная началась, когда в очередной раз провалился левый фланг обороны, Валенсия выполнил подачу на Мхитаряна, а тот сделал скидку на Мату. Хуан забил с большими подозрениями на офсайд, вынудив гостей раскрыться. «Олд Траффорд» вздрогнул, когда норвежец с ивуарийскими корнями Диоманде (в 2014 году он крутился в минском «Динамо») пробил боковыми ножницами рядом со штангой.

Ближе к концу игры «тигры», держа в уме ответный матч, заперлись в штрафной, царапая соперников мелким фолом. После одного из таких нарушений Погба вмазал в штангу, от которой мяч прошмыгнул по ленточке и вылетел в поле.

Понимая, что сил у соперников осталось немного, Жозе снял Мхитаряна, выпустил мышцы, и Феллайни, на удивление, на этот раз привез не в свои, а в чужие. Навес Дармина с левого фланга был идеален, как и аккуратный переброс Маруаном вратаря. Бельгиец тут же помчался обниматься с Моуринью.

«Халл» мог глотнуть и третий мяч, но Марсьяль разрядил обойму с 10 метров в Якуповича. И не лишил ответный матч, запланированный на 20 января, интриги.

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