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Дэниел Старридж бегал по полю с листком бумаги и по нему давал указания партнерам по «Ливерпулю»
Запомнить все тактические установки Юргена Клоппа без конспекта невозможно.
По ходу матча Кубка английской лиги против «Саутгемптона» Старридж достал лист бумаги А4 и активно пытался что-то объяснить товарищам по команде – в частности, Адаму Лаллане.
- Шпаргалка не помогла «Ливерпулю», который проиграл «святым» со счетом 0:1, не создав толком ни одного момента.
- Единственный гол в матче забил Натан Редмонд.
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