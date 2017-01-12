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Дэниел Старридж бегал по полю с листком бумаги и по нему давал указания партнерам по «Ливерпулю»

Старридж бегал по полю с листком бумаги и по нему давал указания партнерам
Eurosport

42 мин. назад

Запомнить все тактические установки Юргена Клоппа без конспекта невозможно.

По ходу матча Кубка английской лиги против «Саутгемптона» Старридж достал лист бумаги А4 и активно пытался что-то объяснить товарищам по команде – в частности, Адаму Лаллане.

  • Шпаргалка не помогла «Ливерпулю», который проиграл «святым» со счетом 0:1, не создав толком ни одного момента.
  • Единственный гол в матче забил Натан Редмонд.

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Кубок английской Лиги

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