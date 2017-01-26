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«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в ответном матче и не попал в финал Кубка английской Лиги

«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» и не попал в финал
Eurosport

47 мин. назад

В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» уступил «Саутгемптону» – 0:1.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 0:1

Гол:

0:1 – Шейн Лонг, 90+1'

В первом полуфинальном матче «святые» победили – 1:0.

  • Соперник «Саутгемптона» определится 26 января в игре «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед».
  • Следующую встречу «Ливерпуль» проведет в Кубке страны против «Вулверхэмптона».
  • Стартовый свисток – 28 января в 15:30 по московскому времени.
  • «Саутгемптон» в Кубке встретится с «Арсеналом», начало матча – 28 января в 20:30 (мск).

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