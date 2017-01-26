AFP
«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в ответном матче и не попал в финал Кубка английской Лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» уступил «Саутгемптону» – 0:1.
«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 0:1
Гол:
0:1 – Шейн Лонг, 90+1'
В первом полуфинальном матче «святые» победили – 1:0.
- Соперник «Саутгемптона» определится 26 января в игре «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- Следующую встречу «Ливерпуль» проведет в Кубке страны против «Вулверхэмптона».
- Стартовый свисток – 28 января в 15:30 по московскому времени.
- «Саутгемптон» в Кубке встретится с «Арсеналом», начало матча – 28 января в 20:30 (мск).
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