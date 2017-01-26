Фрейзер Форстер организовал и исправил привоз, чуть не вызвав инсульт у «Ливерпуля»

«Ливерпуль» и «Саутгемптон» грызлись за полуфинал Кубка английской Лиги, когда Форстер грубо ошибся после дальнего удара. К счастью для голкипера, он успел исправить оплошность, и мяч не заскочил за линию ворот.

В первом матче «Сотон» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Текстовая трансляция матча «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

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