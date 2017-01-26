Лонг, боль. «Ливерпуль» не попал в финал Кубка английской Лиги

Для «Ливерпуля» матч Кубка Лиги на «Энфилде» был важным. Во-первых, они владели мячом большую часть первой игры с «Саутгемптоном», но все равно уступили – 0:1. Во-вторых, они облажались в домашней встрече АПЛ с аутсайдером «Суонси». В-третьих, против них Клод Пюэль выпустил третьего и четвертого центрального защитника в ротации – Фонте уже в «Вест Хэме», а Ван Дейк лечится от травмы.

Команды начали осторожно, будто боялись пропустить неряшливый гол на старте и перевернуть весь план на игру. «Саутгемптон» уверенно стоял в обороне и смотрел, как валится мяч из-под ног «красных». Юрген Клопп выпустил сильнейший состав (да, с Кариусом, но да – сильнейший) и все равно не мог собрать 11 футболистов в единое целое. За Коутиньо внимательно присматривал Седрик Соареш и связывал лидера «Ливерпуля». Весь матч Филипе честно искал возможности для удара или крутого паса на партнера, но так ничего и не придумал – все выстрелы блокировались защитниками, а адресатов передач прихватывали остальные игроки «Сотона».

Игра более-менее раскачалась к 30-й минуте – автор забитого мяча в первом матче Натан Редмонд создал два одинаковых момента. Если бы голевые шансы можно было засунуть в копировальный автомат, то Редмонд показал, как это могло бы выглядеть. Он прошел по левому флангу (привет, Александер-Арнольд), прокинул мяч мимо неизменных двух защитников и подсунул передачу в центр неприкрытому партнеру.

Между первым и вторым эпизодом прошло четыре минуты, но Ловрен, Матип и Хендерсон не сделали никаких выводов и никак не удержали Редмонда. За весь матч Натан испещрил рывками и пасами с фланга левый край нападения – если бы Джей Родригес открылся хотя бы под один из них, «Ливерпуль» отправился бы в раздевалку намного раньше.Кошмарная игра форварда «Сотона» оставила его на скамейке после перерыва. Шейн Лонг справлялся с задачей по стягиванию обороны не лучше, но за одинаковое время на поле чаще получал мяч, чем тот же Родригес.

Поразительнее всего была инертность Юргена Клоппа. Немецкий тренер, обычно превращающийся в шаровую молнию у боковой линии, на этот раз прятался от ветра и кутался в куртку в лого «Ливерпуля». Характерный момент: когда Дэниэл Старридж после очередного промаха в паузе подошел за водой к скамейке, Клопп не сказал ему ничего, не бросил ни слова.

Обычно немец бежал к футболистам с доской для объяснения тактики, сейчас – проигнорировал форварда. Энергия Юргена всегда заряжала команду и вдохновляла ее на сложные и трудовые мячи. Во всех крутых матчах немец бурлил и феерил в дагауте, в такой инертной игре, как с «Саутгемптоном», его импульс помог бы футболистам.

«Святым» придал уверенность турбосэйв Фрейзера Форстера. Голкипер был надежен на протяжении всего матча, хотя и не совершал великих спасений. Здесь он ошибся после несложного удара Фирмино, пропустил мяч между рук и успел выбить его с ленточки, пока не залетел в ворота. Это показало полевым игрокам: даже если вы ошибаетесь, сделайте все, чтобы не дать мячу попасть в сетку.

Подачи Александера-Арнольда, который в этой игре был атакующим защитником у «красных», все летели на дальнюю штангу и не находили там никого. Удивительно – такое ощущение, что на разборе игры Клопп говорил исключительно про центр и ближний угол, за 90 минут ни один игрок «Ливерпуля» не пошел замыкать дальний. После пары ужасных касаний Старриджа в штрафной (запорол два момента, лучше которых у команды не было) Клопп оставил его на поле в надежде на чудо-гол в добавленное время и приправил нападение Дивоком Ориджи. Бельгийский таран успел только рухнуть в штрафной и запросить пенальти у арбитра Аткинсона, но рефери правильно заметил нырок и не поставил мяч на точку. «Ливерпуль» вряд ли наиграл на гол на «Энфилде».

А на 91-й минуте «Саутгемптон» в девять касаний и две передачи вышел из обороны в атаку, доставил мяч Лонгу, и североирландец казнил «красных».

Гости стали второй командой, которая вышла в финал Кубка английской Лиги, не пропустив ни разу по ходу турнира. Первой был «Тоттенхэм» в 1982-м, а в решающем матче они проиграли как раз «Ливерпулю» с Далглишом, Рашем и Сунессом. В этом составе мерсисайдского клуба не нашлось легенд, которые превратили бы пустую игру в легендарную.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 0:1

Новости Кубка английской Лиги

Все-все-все главные истории в вашем телеграме