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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп включил Жозе Моуринью и раскритиковал арбитра после поражения

Клопп включил Моуринью и раскритиковал арбитра после поражения
Eurosport

2 ч. назад

У немца отобрали пенальти и финал Кубка английской Лиги.

«Соперник заслуженно выиграл оба матча. Мы действовали хорошо, но могли бы создать больше моментов, чем было во втором тайме. «Ливерпуль» доминировал. Это сложно делать, потому что приходилось рисковать, чем пользовался «Саутгемптон».

У нас было много моментов, но не удачи. Судья не увидел игру рукой Лонга – это было не лучшее решение в такой игре. Было бы неплохо услышать свисток судьи.

Не знаю, сколько уже подобное случалось в этом сезоне. «МЮ» забил нам после очевидного офсайда, а свистка нет. Сегодня должен был быть пенальти, но рефери промолчал», – пожаловался Клопп ВВС.

  • «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» оба полуфинальных матча Кубка английской Лиги (0:1, 0:1).
  • «Красные» выиграли лишь 1 из 7 последних матчей: в Кубке Англии мерсисайдцы справились с «Плимутом» из четвертого дивизиона.

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