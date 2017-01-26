Как Маркус Рохо возродил интригу в полуфинале с «Халлом» привозом пенальти

«Манчестер Юнайтед» приехал в гости к «Халл Сити» на ответный полуфинал Кубка английской Лиги и отстаивал преимущество, добытое в первой игре (2:0). Интригу в противостоянии возродил экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо.

На 35-й минуте аргентинец толкнул в штрафной соперника и вынудил Джонатана Мосса указать на точку. Том Хаддлстоун был точен. Мяч стал единственным в первом тайме.

Рохо выступал за «Спартак» с 2011-го по 2012 год. Цвета «красных дьяволов» 26-летний футболист защищает с 2014 года.

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