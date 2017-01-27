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«Манчестер Юнайтед» уступил «Халл Сити», но вышел в финал Кубка английской Лиги

«МЮ» уступил «Халлу», но вышел в финал
Eurosport

1 час назад

В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Халл Сити» – 1:2.

«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

Голы:

1:0 – Том Хаддлстоун (пенальти), 35'

1:1 – Поль Погба, 66'

2:1 – Умар Ниассе, 85'

  • В первом матче «МЮ» уверенно выиграл – 2:0.
  • В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном».
  • Решающий матч Кубка английской Лиги пройдет 27 февраля на «Уэмбли».

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