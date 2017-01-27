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«Манчестер Юнайтед» уступил «Халл Сити», но вышел в финал Кубка английской Лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Халл Сити» – 1:2.
«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1
Голы:
1:0 – Том Хаддлстоун (пенальти), 35'
1:1 – Поль Погба, 66'
2:1 – Умар Ниассе, 85'
- В первом матче «МЮ» уверенно выиграл – 2:0.
- В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном».
- Решающий матч Кубка английской Лиги пройдет 27 февраля на «Уэмбли».
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