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Тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Матч с «Халлом» закончился со счетом 1:1 – я видел только два гола»

Моуринью: «Матч с «Халлом» закончился со счетом 1:1 – я видел только два гола»
Eurosport

1 час назад

Тренер считает, что беспроигрышная серия клуба продолжается.

«МЮ» вышел в финал Кубка английской Лиги, но уступил «Халл Сити» в ответном матче (1:2), прервав 17-матчевую беспроигрышную серию. Но тренер «Манчестера» так не считает.

«Думаю, 18-матчевая серия без поражений – удивительное достижение. Мы не проиграли, матч с «Халлом» закончился со счетом 1:1 – я видел только два гола.

Один мяч забил Погба, второй – фантастический мяч Умара Ниасса. Это была отличная комбинация и подключение на дальнюю штангу. Ничья», – приводит слова Моуринью The Telegraph.

  • «Халл» открыл счет в матче на 35-й минуте, когда Том Хаддлстоун забил с пенальти.
  • В финале «МЮ» сыграет против «Саутгемптона».
  • Как Маркус Рохо возродил интригу в полуфинале с «Халлом» привозом пенальти

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