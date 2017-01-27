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Тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Матч с «Халлом» закончился со счетом 1:1 – я видел только два гола»
Тренер считает, что беспроигрышная серия клуба продолжается.
«МЮ» вышел в финал Кубка английской Лиги, но уступил «Халл Сити» в ответном матче (1:2), прервав 17-матчевую беспроигрышную серию. Но тренер «Манчестера» так не считает.
«Думаю, 18-матчевая серия без поражений – удивительное достижение. Мы не проиграли, матч с «Халлом» закончился со счетом 1:1 – я видел только два гола.
Один мяч забил Погба, второй – фантастический мяч Умара Ниасса. Это была отличная комбинация и подключение на дальнюю штангу. Ничья», – приводит слова Моуринью The Telegraph.
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