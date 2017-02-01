AFP

Жозе Моуринью: «Марсьяль сделал достаточно, чтобы быть в запасе. Хотите, чтобы я убрал Мхитаряна?»

Жозе Моуринью: «Марсьяль сделал достаточно, чтобы быть в запасе. Хотите, чтобы я убрал Мхитаряна?»
Eurosport

23 мин. назад

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил выбор состава на игру с «Халлом».

«Марсьяль? Он сделал достаточно, чтобы находиться на скамейке запасных. Он должен работать лучше тех, кто претендует на те же позиции на поле.

Его позиция – одна из тех в нашем клубе, где у нас много вариантов. Хотите, чтобы я убрал Мхитаряна после того, как его признали игроком матча в Кубке Англии против «Уигана», и после той игры, которую он демонстрирует? Я не могу этого сделать.

Я анализирую то, что делают игроки и стараюсь быть с ними справедливым. Все просто», – цитирует Моуринью Sky Sports.

  • Антони Марсьяль в 20 матчах сезона-2016/17 забил за «МЮ» 6 мячей.
  • На счету Генриха Мхитаряна 4 гола в 19 играх.

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