«Он мне как брат». Связка Златана Ибрагимовича с Полем Погба и еще 4 жгучих дуэта в карьере Моуринью

Лэмпард и Дрогба (первое пришествие Моуринью в «Челси»)

Работу на «Стэмфорд Бридж» Жозе начал с попыток найти идеальную позицию для Фрэнка. На старте сезона-2004/05 «Челси» использовал схему с ромбом – Лэмпард исполнял в ней восьмого номера, располагаясь ближе к левому флангу. Оценив голевой потенциал Фрэнка, вскоре португалец отправил его на место десятки: эксперимент не оправдал надежд, Лэмпард тушевался, играя спиной к воротам. Пазл был собран только тогда, когда Моуринью перестроился на 4-3-3, а Фрэнка наделил функциями полузащитника box-to-box.

Новое амплуа Лэмпарда отлично соответствовало лучшим качествам Дрогба. Вождь своевременно вторгался в свободное пространство – Фрэнк без промедлений замечал подключения партнера. Умное движение Дидье в штрафной отражалось уже на результативности Лэмпса: ивуариец привлекал внимание защитников, а напарник в фирменном стиле врывался в атаку вторым темпом.

Чтобы достичь такого уровня взаимопонимания, лидеры «Челси» каждый день оставались после тренировок и отрабатывали навыки игры у чужих ворот. «Когда заканчивались занятия, мы оттачивали реализацию моментов. Как я хочу принять мяч? Хочу я вообще принять мяч в этой ситуации или нет? Вот над чем мы работали. Думаю, Фрэнк был вовлечен в большинство моих голов», – пересказывал Дидье. Память не подвела страйкера: с передач Лэмпарда он забил 24 мяча, рекордный показатель в эпоху АПЛ.

Снейдер и Это’О («Интер»)

Моуринью выиграл Лигу Чемпионов, заставив Сэма покорно отрабатывать у своих ворот. Под руководством Особенного камерунец получил необычную роль левого нападающего в схеме 4-2-3-1: когда «Интер» запирал автобус, Это’О превращался в дополнительного защитника и упорно преследовал фулбека.

Чуть менее ярко функционировала его связка в атаке с Уэсли Снейдером: главная фишка вытекала из инстинктов игроков – Это’О смещался с фланга в центр (мини-версия Тьерри Анри), голландец умно открывался между линиями защиты и полузащиты соперника. Когда Уэсли принимал мяч, Сэм был уже наготове: его гол «Челси» не только вывел «Интер» в четвертьфинал ЛЧ, но и поднял настроение Жозе.

Озил и Роналду («Реал»)

Громкий трансфер Гарета Бэйла в Мадрид почти не волновал Криштиану – португалец злился на клубных боссов за продажу Озила. «Его уход – определенно плохая новость. Месут был игроком, который лучше всех просчитывал мои ходы», – говорил португалец в раздевалке «Реала».

При Моуринью эта связка наиболее полно отражала тактические предпочтения тренера. Жозе специально освобождал Криштиану от обязанностей по обороне, но взамен использовал низкую линию защиты – условия для ядерных контратак были подобраны, а развивал их именно Озил. Уникальный плеймейкер по Моуринью всегда точно доставлял мяч до Роналду: португалец встречал его в высоких позициях, поскольку фланговый защитник соперника убегал в атаку и оставлял Кришу пространство для разбега.

«Мне нравилось играть с Роналду, потому что ему не требовалось много шансов, чтобы забить. Даже если я отдам ему всего две передачи за матч, он реализует обе. Потрясающий игрок, который сделал меня более сильным футболистом», – восхищался уже Озил.

Фабрегас и Коста (второе пришествие Моуринью в «Челси»)

После возвращения в Лондон Жозе решил не покупать забивного страйкера, о чем пожалел на финише сезона. Еще более серьезной проблемой для Моуриньо было отсутствие игрока, ответственного за последний пас: «Челси» создал меньше всех явных моментов среди команд, завершивших кампанию в первой четверке.

«Для нас очень важно приобрести пару игроков, которые помогут быстро выйти на новый уровень», – предупредил Жозе. С приобретением Косты и Фабрегаса задание коуча было выполнено: «Челси» получил нападающего, классно выбирающего момент для рывка, а также плеймейкера, который здорово управляет игрой из глубины поля.

Воплощением нового вектора «синих» в атаке стали передачи Сеска на ход Диего – так «Челси» вскрывал соперников, защищавшихся высокой линией обороны. Моуриньо был не удивлен, что этот подход сделал из Косты одного из лучших форвардов АПЛ. «Играть с Фабрегасом – мечта любого нападающего. Этот парень классно подмечает движение партнера, никогда не берет игру на себя и всегда принимает правильное решение», – пояснил португалец.

Погба и Златан («Манчестер Юнайтед»)

Все пять ассистов француза в этом сезоне пришлись на адресные передачи в направлении Ибры. Секрет такой пугающей телепатии прост – эти двое проводят много времени вместе. «Мы часто разговариваем и стараемся помогать друг другу. Думаю, Полю нравится играть вместе со мной, а мне в свою очередь нравится играть вместе с ним», – обронил Златан после гола «Блэкберну».

Вернувшись на «Олд Траффорд» прошлым летом, Погба сразу попал под крыло напарника, а чуть позже – за советы и поддержку на фоне критики – назвал его старшим братом. Непосредственно на поле связь материализуется через длинные закидушки француза в штрафную, где их ловко подхватывает Ибра.

Статистика подчеркивает ценный прием: Ибрагимович наносит 2,5 удара за игру из так называемой Penalty Area (удары из штрафной, кроме вратарской, 4-й показатель в лиге), тогда как Погба совершает в среднем 0,4 разрезающих паса под удар партнеру (2-й показатель в лиге). «Когда я вижу движение Златана, я знаю, что могу доставить до него мяч», – подчеркнул француз.

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